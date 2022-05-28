إصابة 3 أشخاص في حريق ورشة لصيانة السيارات بالشرقية 

أصيب 3 أشخاص بحروق، فى حريق بورشة صيانة سيارات، وتم نقل المصابين الي المستشفي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بنشوب حريق، فى ورشة لصيانة السيارات بقرية بحر البقر، دائرة مركز الحسينية.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من " أحمد.ال.إ" ١٦ سنة، عامل ورشة، بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، باليدين والذراعين و الصدر، و "طلية م.ص" 27 سنة، عامل ورشة، بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بالساقين والقدمين، و " فرج ا.ف" 30 سنة، عامل ورشة، بحروق بالذراعين.

تم نقل المصابين الي المستشفي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

وتبين وقوع الحريق بسبب انفجار تانك سيارة نقل أثناء تواجدها فى الورشة للصيانة.