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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توتي عن زيارة مصر : هناك طفرة إنشائية مذهلة وأشعر بالفخر

توتي
توتي

أبدى فرنشيسكو توتي أسطورة نادي روما ومنتخب إيطاليا لكرة القدم سعادته وفخره لزيارة لمصر فى الوقت الحالي مشيداً بالطفرة الإنشائية التى تمت عن آخر زيارة له. 

وكان قد أعلن فرانشيسكو توتي فى وقت سابق، قدومه إلى مصر لمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد.

ورد توتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بقدومه إلى مصر اليوم السبت على سؤال “صدى البلد" بشان انطباعه عن الزيارة :" شكرا لدعوتكم لي لزيارة بلد كبير بحجم مصر أشعر بالفخر والامتنان من الزيارة ، إنه لشرف كبير لي ان أكون هنا".

وأردف توتي:" زيارتي لمصر لم تكن الأولى، لقد أتيت إلى هنا مع نادي روما لمواجهة النادي الأهلي،  لقد كانت تجربة رائعة ".

وكان الأهلي قد حقق فوزًا على روما الإيطالي بهدفين لهدف في مباراة ودية جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ، فى اللقاء الذي سجل هدفي الأهلي فيه إبراهيم سعيد والأنجولي أفيلينو، فيما سجل مونتيلا هدف روما الوحيد من ضربة جزاء.

واكمل توتي :" لقد شاهدت كثيرا من المباني الجديدة والمنشآت الحيوية العريقة ، الأمر اختلف كثيراً عن الزبارة الأخيرة لمدينة القاهرة، هناك طفرة إنشائية مذهلة ".

وواصل :" لم أتمكن من زيارة كل الأمكان السياحية فى مصر ، لقد استمعت مع أسرتي بزيارة متحف الحضارة".

وانعقد اليوم السبت الموافق  المؤتمر الصحفي الخاص باستقبال النجم الإيطالي الأسطورة فرانشيسكو توتي في مصر وذلك في إطار دعم السياحة،  وأيضا ليشهد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مع مشجعي ومحبي كرة القدم في مصر والعديد من الشخصيات الهامة والمؤثرة، وذلك بحضور عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، ضمن مبادرة من مبادرات تشجيع السياحة والترويج لها داخل مصر وخارجها.

فرنشيسكو توتي نادي روما منتخب إيطاليا لكرة القدم نهائي دوري أبطال أوروبا ليفربول وريال مدريد

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