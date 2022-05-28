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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبون رائعون.. فيرمينو: أتمنى الاستمرار في صفوف ليفربول

فيرمينو
فيرمينو

أعرب البرازيلي روبرت فيرمينو، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن أمنيته بالبقاء في صفوف الريدز الموسم المقبل.

وقال فيرمينو في تصريحات عبر قناة “TNT SPORT”: “أشعر هنا بالسعادة وألعب ضمن فريق يضم لاعبين رائعين وأفوز بالألقاب”.

وتابع: ""أمنيتي هي البقاء في ليفربول لذلك كل ما يمكنني قوله، أريد الاستمرار هنا".

ويعاني اللاعب البرازيلي من عدم المشاركة في صفوف الفريق الأحمر بصفة مستمرة نظراً لتراجع مستواه في الفترة الأخيرة وتوهج الثنائي دياز وجوتا.

وشارك فيرمينو مع ليفربول خلال الموسم الحالي في 34 مباراة بجميع المسابقات سجل 11 هدفا وصنع 5.

ويلتقي فريق ليفربول نظيره ريال مدريد، على ملعب دو فرانس، في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.

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