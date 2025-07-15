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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

اليوم.. آخر فرصة للتسجيل على رابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس الرسمية واللغات

تقديم رياض الأطفال
تقديم رياض الأطفال
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اليوم الثلاثاء  15 يوليو 2025 هو آخر فرصة للتسجيل على رابط تقديم رياض الأطفال في المدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي 2025 / 2026

رابط تقديم رياض الاطفال 2026

ويمكن الآن الوصول إلى رابط تقديم رياض الاطفال 2026 والصف الاول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2025 / 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login 

وعلى رابط تقديم رياض الاطفال 2026 والصف الاول الابتدائي يكون مطلوب ما يلي : 

  • الرقم القومي لولي الأمر 
  • كلمة المرور

إجراءات تقديم رياض الأطفال 2026 في المدارس الرسمية والرسمية لغات 

  • يقوم أولياء الأمور الراغبين في التقدم للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية والرسمية للغات بالتسجيل الالكتروني من 1 يونيو 2025 حتى 30 يونيو 2025 وذلك من خلال التطبيق الالكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
  • سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات.
  • يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها ، و وفقا للقرار الوزاري 154 لسنة 1989 بشأن الالتحاق بمدارس التربية والتعليم.
  • فور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ دفع مصروفات المدارس الرسمية 2026.
  • يمكن لولي الامر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم الالكتروني ، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبولومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفاءه.

 الأوراق المطلوبة لإنهاء إجراءات تقديم رياض الاطفال في المدارس التجريبية 2026 

  •  شهادة ميلاد بالكمبيوتر(أصل و3 صور )
  •  صور لبطاقة الأب و الأم
  • البطاقة الصحية للطفل بها طوابع من التأمين الصحي وتكون مختومة من التامين بالإضافة لاثنين صورة للبطاقة الصحية
  • ٨ صور شخصية للطفل مكتوب أسفل الصورة إسم الطفل بالكامل
  • رقم تليفون الأب والام
  •  فى حالة وفاة الأب أو انفصال الأم يتم إحضار إقرار وصاية تعليمى
  • ملف به اوراق التقديم من المكتبة به طابع نقابة مهن تعليمية ١ ج وتنمية موارد ٢ج وتمويل المشروعات التعليمية ١٠ ج
  •  تسديد المصروفات الدراسية فور التسجيل الالكتروني وفور إصدار القرار الوزارى الملزم بذلك في البريد او فورى او أمان وتسليم أصل +صورة من إيصال التسديد
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم تقديم رياض الأطفال رياض الأطفال المدارس

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