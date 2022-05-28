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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البنك الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

البنك الاهلي
البنك الاهلي

واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية على ستاد الشرطة الرياضي بالعباسية إستعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الإثنين المقبل في السادسة والنصف مساءً ويستضيفها ستاد بتروسبورت .


وتشهد المباراة عودة عاصم صلاح ومحمد بسيوني بعد إنتهاء الإيقاف مباراة واحدة نتيجة تراكم الإنذارات.


وحقق فريق البنك الأهلي فوزاً كبيراً على المصري بثلاثية مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة ليرفع فريق البنك الأهلي رصيده من النقاط الي النقطة التاسعة والعشرين.

الأهلى البنك الاهلي

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