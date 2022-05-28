الجروان: استثماراتنا في مصر 20 مليار دولار ونرغب في مضاعفتها إلى 35

قال جمال الجروان الامين العام لمجلس الامارات للمستثمرين في الخارج تعليقاً على زيارة ولقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، أنها كانت فرصة مميزة للقاء رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء المعنيين المهمين في ملف الاستثمار وكان لقاءاً ثميناً حيث كان مفتوحاً وكانت هناك أريحية كبيرة في اللقاء .

تابع خلال عبر زووم عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": والحقيقة أن كبار مستثمري الامارات لازالت لديهم الرغبة الحقيقية للاستثمار في السوق المصري ".

وكشف أن حجم الاستثمارات الاماراتية في مصرية تبلغ 20 مليار دولار قائلاً : نعتقد أن بعد لقاء اليوم والنقاش الثري الذي إستمر لمدة ثلاث ساعات مع الدكتور مصطفى مدبولي حيث إستمعنا له بإهتمام بالغ حيث طرح علينا خطة مايسمى المرحلة الجديدة للاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق برؤية الدولة المصرية وبرنامجها القادم الخاص بتوسعة دور القطاع الخاص والذي سعلن عنه الفترة القادمة لكن رئيس الوزراء أعطانا الخطوط العريضة في هذا المجال ولدينا رغبة حقيقية في القفز بحجم الاستثمارات الاماراتية في مصر من 20 مليار دولار إلى 35 مليار دولار بالاضافة إلى أنه لدينا الرغبة الحقيقية في مضاعفة هذه الاستثمارات ".

وتوقع الجروان أن يكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص الاماراتي في الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بالتملك في بعض أسهم الشركات المصرية الحكومية المزمع طرحها للخصخصة قائلاً : كانت مبادرة مهمة جداً ".

ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي ماهي تساؤلاتكم نحن في مرحلة تصحيح وماهي مطالب المستثمر الاماراتتي ؟ قال : " الحقيقة بكل شفافية كانت هناك تساؤلات عادية وتسلمنا إجابات مثلاً دور الطيرتان الخاص في الاقتصاد المصري وتملك الاراضي لحالات فردية وليست جماعية ةجميعنا خرج بإرتياح وإرتأينا مهنية في طرح الرؤية الاقتصادية المصرية القادمة وبهرنا بمستوى الوزراء ودقتهم وعلى أهبة الاستعداد للاجابة على اي تساؤلات مطروحة".

و التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر وجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة. جاء ذلك في مستهل زيارة رئيس الوزراء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت.