60 دقيقة.. ريال مدريد يتقدم بهدف فينسيوس على ليفربول في نهائي الأبطال

مرت 60دقيقة من عمر مباراة ليفربول وريال مدريد، في ظل تقدم فريق ريال مدريد بهدف فينسيوس، على ريال مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما، على ملعب دو فرانس، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تفاصيل المباراة

فريق ليفربول بدأ المباراة بسيطرة وضغط مكثف على لاعبي ريال مدريد، لكن سرعان ما انطلقت تلك السيطرة للاعبي الفريق الإسباني، دون وجود أي فرصة للتهديف على أي من المرميين في أول 15 دقيقة بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة السابعة انطلق الأوروجواياني فيدي فالفردي بسرعته من الجانب الأيمن، ليرسل كرة عرضية قابلها فيرجيل فان دايك بالتشتيت قبل أن تصل لأي من لاعبي ريال مدريد.

وأرسل محمد صلاح كرة لساديو ماني في الجهة اليمنى وذلك في الدقيقة العاشرة، لكنه فشل في التعامل معها حيث خرجت منه لركلة مرمى لصالح ريال مدريد.

وأرسل أندرو روبرتسون كرة عرضية من الجهة اليسرى، لكن تيبو كورتوا أمسك بالكرة بسهولة.

وكان مقررًا أن تنطلق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، لكن تم تأجيلها حتى التاسعة و 36 دقيقة بسبب تأخر وصول جمهور ليفربول للمدرجات.

وحاول فينسيسوس جونيور اختراق دفاعات ليفربول من الجهة اليسرى، لكن إبراهيما كوناتي قام بقطع الكرة منه بشكل رائع في الدقيقة 15.

وأهدر محمد صلاح أولى الفرص المحققة للتسجيل في المباراة، وذلك عندما تلقى مرة من الجانب الأيمن، ليسدد الكرة داخل منطقة جزاء ريال مدريد، لكن حارس الفريق الإسباني، البلجيكي تيبو كورتوا تصدى لتسديدته ببراعة.

ساديو ماني قام بتهيأة الكرة لصلاح داخل منطقة جزاء ريال مدريد، ليطلق “ مو” تسديدة بيسراه، لكن كورتوا أمسك بالكرة بسهولة في الدقيقة 18.

تيبو كورتوا عاد للتألق مرة أخرى، تلك المرة أمام ساديو ماني، الذي أطلق تسديدة قوية بيمناه من داخل منطقة جزاء ريال مدريد، ليتصدى لها الحارس البلجيكي، ويبعد الكرة لتصطدم بالقائم الأيسر، وتضل طريق الشباك في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 34، أرسل أرنولد كرة عرضية من الجهة اليمنى ليقابلها محمد صلاح برأسه، لكن كورتوا تصدى لتسديدته بالإمساك بالكرة.

وقام فينسيوس جونيور بمراوغة إبراهيما كوناتي مقتحمًا منطقة جزاء ليفربول في الدقيقة 36، قبل أن يقوم جوردان هندرسون بتشتيت الكرة محولًا إياها لركلة ركنية.

بنزيما قام بإرسال كرة عرضية من متابعة للركلة الركنية، لكن دفاع ليفربول قام بتشتيت الكرة.

واقتحم أندرو روبرتسون منطقة جزاء ريال مدريد في الدقيقة 40 ليمرر الكرة لـ ساديو ماني، والذي حاول تسديد الكرة، لكن إيدير ميليتاو قام بتشتيت الكرة محولًا إياها لركلة ركنية.

وقام روبرتسون بتنفيذ الركلة الركنية، والتي وصلت لجوردان هندرسون خارج منطقة جزاء ريال مدريد، ليطلق تسديدة قوية على الطائر، أخطأت طريق مرمى كورتوا.

وفي الدقيقة 44، سجل كريم بنزيما هدفًا لـ ريال مدريد لكن تم إلغائه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، الدقيقة 46 ، ارسل ارنولد عرضية خطيرة لكن دفاعات الريال تتصدى لها.

وتلقى ارنولد تحذير شفوي من الحكم بعدما عرقل كاسيميرو في منتصف الملعب في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 51، ارسل محمد صلاح عرضية خطيرة ولكن يتصدى لها كورتوا بسهولة.

وفي الدقيقة 54 ، ارسل ارنولد عرضية خطيرة ولكنه يتصدى لها كورتوا ببراعة.

وفي الدقيقة 57، طالب محمد صلاح بركلة جزاء نتيجة لمسة يد لمدافع الريال، ألا أن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة 59، سجل فينسيوس هدف بعدما تلقى عرضية رائعة من فالفيردي ليسكنها في الشباك على يمين أليسون.

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كل من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ساديو ماني

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال- إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - فيدي فالفيردي - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينسيوس جونيور - كريم بنزيما

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد كل من: أندريه لونين - توني فويداس- ناتشو فيرنانديز - إيدين هازارد - ماركو أسينسيو - مارسيلو - لوكاس فاسكيز - جاريث بيل - داني سيبايوس - رودريجو - إيسكو - ماريانو دياز - إدواردو كامافينجا.