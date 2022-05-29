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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيارة رئيس الوزراء للإمارات لزيادة الاستثمارات.. أحمد هاشم يكشف تفاصيل مهمة.. فيديو

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

تحدث أحمد هاشم مدير الشؤون المحلية بجريدة الامارات اليوم، عن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للإمارات لزيادة الاستثمارات.

 

وقال "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "كان هناك لقاء هام بين الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من المستثمرين بدولة الإمارات، وكان نقاشا مهما جدا".

 

وأضاف أحمد هاشم مدير الشؤون المحلية بجريدة الامارات اليوم،: "اللقاء تضمن جلسة هامة تم خلالها طرح العديد من الموضوعات التي تهم المستثمرين الإماراتيين لعلاج مشكلاتهم في مصر لتنمية استثماراتهم"، مؤكدا: "كان هناك رسائل طمأنة من الدكتور مصطفى مدبولي لرجال الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات لرفع استثماراتهم بشكل كبير في مصر".

 

وأشار أحمد هاشم مدير الشؤون المحلية بجريدة الامارات اليوم،: "المستثمرين تحدوا عن عدم استقرار سعر الصرف بالنسبة للجنية المصري، فضلا عن بعض الأمور الإدارية التي تعيق التوسع في استماراتهم في مصر".

 

وأوضح: "المستثمرين تحدثوا أيضا عن الأمور التي تتعلق بتخصيص الأراضي، والدكتور مصطفى مدبولي تحدث معهم في هذا الشأن وتحدث عن الرخصة الذهبية التي تعني إصدار مجلس الوزراء الترخيص بشكل مباشر، ويتولي المجلس إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بالمستثمر".

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