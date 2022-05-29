رضا البلتاجي : هدف بنزيما في شباك ليفربول غير صحيح لهذا السبب

قال رضا البلتاجي الخبير التحكيمي، إن الحكم كان محقا في عدم احتساب هدف كريم بنزيما الذي سجله في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف رضا البلتاجي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن هدف كريم بنزيما يعد من أصعب الحالات والحكم كان محقا في عدم احتسابه خاصة وأن المدافع لم يتعمد إرجاع الكرة .

وتُوج ريال مدريد الإسباني بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وذلك بفوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف دون مقابل، في نهائي البطولة الذي أُقيم على ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.لتقدم الأخير بهدف نظيف.

ونظم لاعبو ريال مدريد الإسباني ممرا شرفيا للاعبي ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

لاعبو ريال مدريد اصطفوا لتحية لاعبي ليفربول أثناء اتجاههم لاستلام الميداليات الفضية، وذلك عقب خسارتهم لنهائي دوري أبطال أوروبا.

