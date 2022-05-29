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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مسرحية "قضية انوف" تواصل عروضها لفرقة المنيا القومية المسرحية

صدى البلد

أقيمت فعاليات العرض المسرحى "قضية انوف" لليوم الثامن على التوالى بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي،  تأليف ماروشا بيلالتا، إعداد محمد عبد الصبور، ألحان عصام الشاذلى، تصميم حركى يحى عبد العليم، ديكور مينا صفوت، الاشعار إهداء أشرف عتريس،  إخراج عماد التونى.

تدور فكرة العرض حول صديقين يعملان ببنك واحد وبينهم صلة نسب قريب، وفى أثناء شربهم شراب بحانة البلدة يلاحظ روبيرتو صاحب الأنف القصير إبتلال أنف صديقة ريكاردو من الشراب الذى يحتسيانة، فيحدث بعض الهزار والسخرية من طرف روبيرتو لصديقة ريكاردو بمنظر أنفه الطويل ووسط تلاسن بين الصديقين يفضح كل طرف الآخر بعيوبة أمام الآخرين وهذا الحدث البسيط كان من الممكن أن يمر مرور الكرام بين الصديقين ولكنة أوضح العلاقة الهشة بينهم وعدم تقبل الآخر، وتتوالى الأحداث ويحشد كل طرف اصدقاؤه وعائلته ضد الأخر وتجد هذة الأحداث من يؤجج نارها بشخصية آس وهو يمثل القوى العظمى التى تتكسب من الصراعات بين الدول الصغيرة وتستفيد منها ببيع السلاح فهى تريد استمرار الفتن وتزكيها لأجل مصلحتها المادية فقط دون النظر للضحايا التى تخلفها هذة الحروب، كذلك يظهر صانع التوابيت الذى يعتاش من موت الناس.

قضية انوف مسرحية قضية انوف قصور الثقافة فرقة المنيا القومية المسرحية المسرح

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