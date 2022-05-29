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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون بين المستشفى الجوى التخصصى وجامعة طنطا لتبادل خبرات التدريب والعلاج

بروتوكول جامعة طنطا
بروتوكول جامعة طنطا

وقع الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، برتوكول تعاون مشتركل بين جامعة طنطا والمستشفى الجوى التخصصى، وذلك بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور محمود شكل، المدير التنفيذى للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين بالجامعة، وذلك فى إطار احتفالات جامعة طنطا بيوبيلها الذهبى، وبرعاية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

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وقال رئيس جامعة طنطا، في بيان له اليوم، الأحد، إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات تبادل خبرات التدريب والتعليم والعلاج الطبى، والبحث العلمى وتشجيع الأبحاث المشتركة، وتقديم الدعم العلمى والإداري للبحوث المشتركة فى المجالات  الطبية والصحية المختلفة، إلى جانب التعاون في عقد ندوات ودورات وورش تدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وعبر الدكتور محمود زكي عن سعادته بالتعاون والشراكة الوطيدة بين المستشفى الجوى التخصصى وجامعة طنطا باعتبارها أحد أهم الصروح الطبية فى الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذا البروتوكول جاء انسجاماً مع رؤية الجامعة وإيمانها الشديد بأهمية التعليم والتدريب والبحث العلمى فى صياغة المستقبل والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية والصحية وتطوير المنظومة الطبية والصحية فى مصر.

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