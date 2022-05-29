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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 9 SE في مصر والسعودية.. أحدث هواتف هواوي نوفا

سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 9 SE في مصر والسعودية

يبحث العديد من الأشخاص عن سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 9 SE في مصر والسعودية، وهو أحدث إصدارات تشكيلة هواوي Nova الشهيرة، وينطلق الهاتف متوسط الفئة مع قدارات تصويرية هي الأولى من نوعها تقدمها الشركة الصينية لهذذه الفئة من الهواتف، لذلك إذا كنت ترغب في معرفة التفاصيل الكاملة حول هواوي Nova 9 SE، سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 9 SE في مصر والسعودية.


سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 9 SE في مصر والسعودية

نظرا لمميزاته الرائدة أطلق البعض على هاتف Huawei Nova 9 SE، لقب وحش التصوير حيث زودت هواوي إعدادات بكاميرا مميزة تدعم خاصية الوضع الليلي الفائق Super Night Mode مما يجعل الصور أكثر وضوحا وإشراقا مع إمكانية التقاط عدة تعريضات وتدمجها في واحدة، إليك فيما يلي: سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 9 SE في مصر والسعودية.

 

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مواصفات هاتف Huawei Nova 9 SE

- شاشة عالية الدقة: يتميز هاتف Huawei Nova 9 SE، بشاشة مثقبة من نوع LCD، وبقياس 6.78 بوصة، وبجودة عرض FullHD، وبدقة 1080 × 2388 بكسل، يأتي الجزء الأمامي والخلفي من الهاتف مغطى بطبقة حماية من الزجاج.

- أداء قوى: يعمل هاتف هواوي Huawei Nova 9 SE، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، يدعم شبكات الجيل الرابع 4G، وكما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 12، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12، بدون خدمات جوجل مع متجر Huawei AppGallery.

- تقنية شحن سريع: يحزم هاتف هواوي Nova 9 SE، بواسطة تقنية شحن سريع بقدرة 66 وات، يقوم بشحن بطارية بقوة 4000 مللي أمبير، عبر منفذ USB-C، ويتمتع الهاتف بميزات مناسبة لتوفير الطاقة.

سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 9 SE في مصر والسعودية

مميزات هاتف هواوي نوفا 9 إس إي

يمتاز هواوي Nova 9 SE، بإعدادات كاميرا مميزة تضم 4 عدسات خلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل،وهو أول هواتف الشركة يحصل على كاميرا بهذه الدقة، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لبيانات العمق، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 9 SE في مصر والسعودية

ألوان هاتف Huawei Nova 9 SE

يتوفر هاتف Huawei nova 9 SE، في 3 ألوان مميزة هي: الأزرق، والأسود، والأبيض، ويأتي الهاتف بتصميم أنيق وعصري يزن 191 جراما، يحاكي طراز "نوفا 9" مع خلفية منحنية تتضمن دائرتان لإعدادات الكاميرا الرئيسية والتي تضم مستشعر بدقة 108 ميجابكسل.

سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 9 SE في مصر والسعودية

أسعار Huawei Nova 9 SE في مصر

يبلغ سعر هاتف هواوي Huawei Nova 9 SE في مصر، نحو 7 آلاف و500 جنيه مصري، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت.

أسعار Huawei Nova 9 SE في السعودية

يبلغ سعر هاتف هواوي Huawei Nova 9 SE في السعودية، نحو 1200 ريال سعودي، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت.

بينما سعر huawei nova 9 se في الامارات، حوالي 1199 درهم اماراتي.

سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 9 SE في مصر والسعودية
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