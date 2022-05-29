مرض محدود وسينتهي.. هاني الناظر: إنفلونزا الطماطم ينتقل عبر لدغات الناموس

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن حالات الإصابة بمرض أنفلونزا الطماطم في الهند ليست كثيرة ، موضحا أن بعض الأطباء اختلفوا في الحكم على المرض.

وأضاف “الناظر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع على فضائية "دي إم سي"، “حتى الآن لن يتمكن الأطباء في الهند من تحديد سبب المرض”، لافتا إلى أن الحالات ظهرت في ولاية بعينها في الهند ولم ينتشر فيها.

وتابع استشاري الأمراض الجلدية، أن المرض شكل من أشكال الحمى، والتي تحدث بسبب لدغات الناموس غير الموجودة في مصر، والمنتشرة في هذه الولاية في الهند.

وأكد أن “أنفلونزا الطماطم” ليس وباء ، بل مرض محدود وسينتهي، وهي عبارة عن طفح جلدي أحمر، نافيا الشائعات المرتبطة بين المرض والطماطم.