رئيس مركز ومدينة الحسنة يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية بشمال سيناء

تفقد المحاسب سعد البغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، بمحافظة شمال سيناء يرافقه حسين عراده مدير الإدارة التعليمية بالحسنة ، عدد من لجان امتحانات الدبلومات الفنيه ( الصناعي _ التجاري ) بقرية بغداد للتأكد من إنتظام أداء الطلاب للإمتحانات و مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية والحفاظ علي مسافات التباعد حرصا علي سلامة وصحة جميع الطلاب.



وقام بالمرور علي لجان مجمع قرية بغداد وأطمأن السيد رئيس المركز والمدينة علي إنتظام سير الإمتحانات والطلاب داخل اللجان بالإضافة للتأكد من توافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط داخل كل لجنه إمتحانيه، ووجه بضرورة توفير سبل الراحه للطلاب لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز ، ووجه بضرورةتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان.

الاشراف الصحي



كما تم التأكد من وجود الاشراف الصحي ووجود زائره صحية داخل اللجان وكذلك توافر الاسعافات الأولية ومتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازيه والاطمئنان علي الحاله العامه للطلبه باللجان ٠

وتفقد المجمع السكني التعليمي بالقرية والذي يوجد به إستراحات الساده المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات وإطمأن علي تجهيز جميع الاستراحات للساده القائمين على العملية الامتحانية بكل سبل المعيشة من أجل تهيئة المناخ المناسب لساده الضيوف أثناء فترة إقامتهم.