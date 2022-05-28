تزويد لجان الإمتحان بمحافظة شمال سيناء بـ ٦٠ عصا إلكترونية

تابع حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، المركز الرئيسي لإمتحانات التحريرية الدبلومات الفنيةصناعي - تجاري - زراعي - فندقي ) .. وأفاد وكيل الوزارة بأنه تم تزويد لجان الإمتحان ب ٦٠ عصا إلكترونية وذلك للكشف عن أي معادن وذلك حتى تسير العملية الإمتحانية بشكل طبيعي .

وأكد ضرورة الإلتزام بوقت توزيع الأسئلة من المراكز إلى لجان الإمتحانات وكذلك وقت تجميع واستلام كراسة الإجابة من اللجان إلى المراكز .

كما تابع لجان الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالمديرية ، وذلك للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات والتطهير والتعقيم الدورى للجان والمدارس قبل وبعد كل امتحان ، وكذا تواجد مسئولى الصحة في اللجان لمتابعة الحالة الصحية للطلاب وتوفير الرعاية اللازمة لهم وقت الحاجة.



ولفت ، إلي أن الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ، وأن الأسئلة من المناهج الدراسية التى تم دراستها ، ولم تحدث اي شكوى من الطلاب.



ووجه الى ضرورة توفير احتياجات الطلاب وتيسير آداء الامتحانات، الى جانب مراعاة تطبيق كافة الاجراءات وتنفيذ التعليمات الصادرة في هذا الشأن وتحقيق التباعد الآمن بين الطلاب أثناء اجراء الامتحانات.

وأضاف بأنه تم توقيع بروتوكولات وتنسيقات مع مديرات الأمن والصحة والكهرباء وهيئة الإسعاف وجمعية الهلال الأحمر ومرفق المياه والتليفونات ومجالس المدن بالمحافظة .



٤٢٩٨ طالب وطالبة

ومن جانبه قال المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني بأن إجمالي طلاب التعليم الفني (٤٢٩٨ ) طالب وطالبة وعدد اللجان (٢٥) لجنة مقسمة كالآتي :-

- عدد لجان التعليم الصناعي (١٣) لجنة وعدد طلاب ( ٢٤١٤) طالب وطالبة مقسمة كالآتي :

* طلاب مجال التعليم الصناعي ٣ سنوات الجملة (٢١٩٨) طالب وطالبة ،

- التعليم الصناعي ٥ سنوات الجملة ( ١٧) طالب وطالبة ،

- التعليم الصناعي اعداد مهني ( ١٩٩) طالب وطالبة ،

* عدد طلاب التعليم التجاري ٣ سنوات ( ١١٨٦) طالب وطالبة ،

واضاف ان عدد لجان التعليم الفندقي لجنة واحدة بإجمالي عدد الطلاب ( ١٢٥) طالب وطالبة مقسمة كالآتي :

- التعليم الفندقي ٣ سنوات ( ٧٣) طالب وطالبة ،

- التعليم الفندقي اعداد مهني (٥٢) طالب وطالبة.

بينما بلغ إجمالي لجان التعليم الزراعي ( ٣) لجان ، وعدد طلاب التعليم الزراعي ( ٥٧٣) طالب وطالبة مقسمة الى :

طلاب التعليم الزراعي ٣ سنوات ( ٥٤٧) طالب وطالبة ، وطلاب التعليم الزراعي وإعداد مهنى (٢٦) طالب وطالبة .