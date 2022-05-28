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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء تشارك في اللقاء التنافسي للناشئين بالمشروع القومي للموهبة بالإسكندرية

عدد من المشاركين
عدد من المشاركين في اللقاء التنافسي بالإسكندرية

يشارك الناشئين من محافظة شمال سيناء، في الشعب الرياضية ( ملاكمة - ألعاب القوى - تنس طاولة ) في اللقاء المجمع التنافسي للناشئين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالإسكندرية،  خلال الفترة ٢٧ / ٥  -  ٣ / ٦ / ٢٠٢٢م.، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .
 

وأكد كليب راشد مدير عام المديرية الشباب والرياضة  محافظة شمال سيناء، أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي فهو يعد أحد المشروعات القومية للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية ، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بالعمل  والكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل .

بطل أوليمبي

ولفت كابتن عصام التلواني مشرف عام  مشرف عام المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يهدف إلى إعداد بطل أوليمبي قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات  في العاب مختلفة.

حيث تتضمن الالعاب المنفذة للمشروع بشمال سيناء :
تنس الطاولة ناشئين بنين - بنات، و  ألعاب القوى ناشئين بنين - بنات،  ملاكمة ناشئين بنين فقط ).

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انتهاء فعاليات قوافل الوديان الثقافية بمدن شمال سيناء

 

الناشئين المشروع الموهبة شمال سيناء القومي

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