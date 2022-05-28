4597 طالبا بالتعليم الفني بسيناء يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى

تستقبل مدارس التعليم الفني محافظة شمال سيناء، طلابها اليوم السبت، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام للعام الدراسي الجاري ٢٠٢١ ٢٠٢٢م. ،حيث يؤدي ٤٥٩٧ طالبا وطالبة الامتحانات، موزعين على 26 لجنة امتحانية.. وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة شمال سيناء، أن الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية ستبدأ اعتبارا من اليوم السبت، وتستمر حتى الخميس ٩ يونيو المقبل.

جاهزية جميع المدارس



وأشار رضوان إلى جاهزية جميع المدارس الفنية بالمحافظة لاستقبال الامتحانات للدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري بنوعياته المختلفة (صناعي، زراعي، تجاري، وفندقى) نظام الثلاث والخمس سنوات.. حيث، تم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات، لاستقبال الطلاب

٤٥٩٧ طالبا وطالبة الامتحان في ٢٦ لجنة امتحانية على مستوى المحافظة .



ولفت الى استقبال المنتدبين لأعمال الامتحانات، وتسكينهم في الاستراحات المخصصة لذلك بعد تزويدها بكافة وسائل الإعاشة، ويبلغ عدد الاستراحات ٢٦ استراحة تسع ٨٥٠ فردا.

وأكد وكيل الوزارة أيضًا على تكافل كافة الجهود والتنسيق أنه تم تفعيل البروتوكولات مع مديريات: الأمن والصحة والكهرباء ومرفق المياه والتليفونات وهيئة الإسعاف والطوارئ، خلال فترة الامتحانات النظرية لخدمة العملية الانتخابية.