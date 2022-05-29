عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

السلع الغذائية
السلع الغذائية

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر طن الزيوت المستوردة شهد انخفاضا من 200 لـ500 جنيه بسبب تراجع القوة الشرائية بالعالم لأن الأمر يرتبط بالعرض والطلب.

وأضاف حازم المنوفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن انخفاض أسعار  المواد الغذائية يمثل فائدة أكثر للتجار، مشيرا إلى أن المنتجين هم المسؤولين عن تحديد الأسعار بالأسواق لكن على أي حال موجة الغلاء في أسعار السلع شبه انتهت.

سلع مختلفة بأسعار مخفضة

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر كيلو الأرز لم يتخط الـ 13 جنيها والزيت الحر وصل 37 جنيها، مشيرا إلى أن الدولة تطرح سلعا مختلفة بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط.         

المواد الغذائية غرف التجارية الزيوت الارز موجة الغلاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

انتهاء موجة الغلاء .. الغرف التجارية: انخفاض أسعار الزيوت المستوردة ..فيديو

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي.. ميدو يوجه طلبا خاصا لـ مرتضى منصور|فيديو

ترشيحاتنا

إنفانتينو وموتسيبي في المغرب اليوم لحضور مباراة الأهلي والوداد

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

بايدن يزور موقع مجزرة تكساس ويضع أكاليل الزهور على نصب الضحايا.. فيديو

خلل ملاحي يصيب مركبة وكالة ناسا يعيقها عن دراسة الغلاف الجوي للمريخ

فرنسا تعلن تسجيل 16 إصابة جديدة بمرض جدري القرود

بريطانيا تطالب يويفا بفتح تحقيقا عاجلا في أحداث شغب دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

خطوط بيضاء في الجسم.. أسبابها وعلاجها

فيديو

قادم من النرويج.. مشجع أهلاوي يهتف وحيدا أثناء تدريبات الفريق والخطيب يشكره

سميرة سعيد تحقق 2 مليون مشاهدة بـ أغنية يلا روح .. شاهد

هل على المخطوبة استئذان خطيبها قبل الخروج ؟ .. أزهري يجيب ( فيديو)

محمد رمضان يطرح كليب أغنية بلالين على يوتيوب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ