موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر طن الزيوت المستوردة شهد انخفاضا من 200 لـ500 جنيه بسبب تراجع القوة الشرائية بالعالم لأن الأمر يرتبط بالعرض والطلب.

وأضاف حازم المنوفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن انخفاض أسعار المواد الغذائية يمثل فائدة أكثر للتجار، مشيرا إلى أن المنتجين هم المسؤولين عن تحديد الأسعار بالأسواق لكن على أي حال موجة الغلاء في أسعار السلع شبه انتهت.

سلع مختلفة بأسعار مخفضة

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر كيلو الأرز لم يتخط الـ 13 جنيها والزيت الحر وصل 37 جنيها، مشيرا إلى أن الدولة تطرح سلعا مختلفة بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط.