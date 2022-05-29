إنفانتينو وموتسيبي في المغرب اليوم لحضور مباراة الأهلي والوداد

كشفت تقارير صحفية، عن وصول جياني إنفانتينو، رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وباتريس موتسيبي، رئيس الإتحاد الإفريقي “كاف”، إلى المغرب اليوم، تمهيداً لحضور مباراة الأهلي والوداد في نهائي بطولة دوري ابطال إفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي، غداً على ملعب مُركب محمد الخامس، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال موقع “البطولة” المغربي أن الثنائي سيصلان مساء اليوم لحضور مباراة الأهلي والوداد وذلك بعدما تواجدا في مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن جهة أخرى، سيقود باتريس موتسيبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لـ"الكاف"، والذي سيعقد صبيحة غد الإثنين، من أجل تدارس مجموعة من النقاط التي يبقى أبرزها آخر تحضيرات المملكة لاحتضان نهائيات كأس أمم أفريقيا للسيدات.