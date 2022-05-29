أبو سنة: نستهدف 300 مليار دولار تمويلا لتنفيذ استراتيجية تغير المناخ 2050

كشف الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، عن تفاصيل قائمة المشروعات الخضراء التي سيتم الترويج لها في مؤتمر المناخ القادم cop 27.

وأضاف “أبو سنة”، خلال مؤتمر الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة اليوم، الأحد، أنه على رأس تلك القائمة مشروعات حماية الدلتا وشواطئ الإسكندرية ومشروع تبطين الترع ومشروعات تحلية ومعالجة المياه.

وتابع الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن الدولة بدأت في تنفيذ خطوات جادة في تلك المشروعات لكنها تحتاج إلى تمويلات ضخمة للانتهاء منها، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التي أطلقتها الدولة.

وقال إن الحكومة تستهدف جذب تمويلات من المؤسسات الدولية بقيمة 300 مليار دولار لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، منها 115 مليارا للتكيف مع آثار تغير المناخ.

وأضاف أن مصر تبحث في مؤتمر المناخ القادم تطلعات الدول النامية لجذب تمويلات خاصة بمشروعات التكيف وخلق حزمة تمويلية مناسبة لحجم التحديات التي تواجه الدول النامية.

وذكر أن مؤتمر المناخ cop 27 القادم يأتي بمشاركة عالمية كأكبر حدث عالمي يتحدث عن التغيرات المناخية، تحت شعار “معا للتنفيذ والتطبيق للحد من آثار التغيرات المناخية”.

وأوضح أبو سنة أنه سيعقد مؤتمرًا عالميًا في مدينة بون الألمانية خلال الأسبوع المقبل، لتسليم رئاسة مؤتمر المناخ القادم cop 27 بشكل رسمي إلى مصر.

وأشار إلى أن مصر ستتسلم ملف التغيرات المناخية بشكل رسمي مطلع يونيو، ويبحث المؤتمر التحضيرات النهائية لمؤتمر cop 27 القادم المنعقد في نوفمبر المقبل.

وكان قد أطلق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطنى للتغيرات المناخية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 ، وذلك في الاحتفالية التي تنظمها وزارة البيئة ، والتى تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق “الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة وهو “مواجهة تحديات تغير المناخ” ، حيث تمكّن الإستراتيجية مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة للبلاد، وذلك باتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات.