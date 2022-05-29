أحمد موسى: من يرفع السلاح في وجه الجيش المصري سيواجه بالنيران

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة المصرية نجحت في القضاء على 10 عناصر إرهابية شديدي الخطورة بشمال سيناء، عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف والدانات، وكميات من مادة TNT شديدة الانفجار، وعدد من الأجهزة اللاسلكية.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن العناصر الإرهابية كانت تستخدم عبوات ناسفة تزرع بالطرق، موضحا أن الأسلحة التي جرى ضبطها يستخدمها الإرهابيون في عمليات إرهابية، والنجاح في إحباطها أمر مهم للغاية.

وتابع أحمد موسى، أن من يرفع السلاح في وجه الجيش المصري سيواجه بالنيران، لكن في حال استسلامه يتم القبض عليه وتسليمه إلى جهات التحقيق وهذه عقيدة القوات المسلحة المصرية.