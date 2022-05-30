مصطفى بكري : تدنيس الأقصي والإعتداء علي المصلين في القدس عار يلاحق العالم

قال الإعلامي مصطفى بكري ، فى تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر ، ان جريمة تدنيس الأقصي والاعتداء علي المصلين في القدس وانتهاك كل الحرمات تحت حماية جيش الإحتلال الإسرائيلي عار يلاحق هذا العالم الذي يلتزم الصمت دون أن يحرك ساكنا .

واضاف “ الشعب الفلسطيني البطل يتصدي بصدور عارية ويواجه عنف الإرهابيين الصهاينة ، لن تستطيعوا قهرنا.

يذكر ان قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن “ما يحدث من اقتحام للمسجد الأقصى ودخول قوات الاحتلال إلى المسجد القبلي تطور خطير وتدنيس للمقدسات، وهو بمثابة إعلان حرب على شعبنا الفلسطيني”.

وأضاف أبو ردينة، أن “المطلوب هو التدخل الفوري من كافة الجهات الدولية لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي على المسجد الأقصى، حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة”.

وأكد أن “شعبنا الفلسطيني لن يسمح لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالاستفراد بالمسجد الأقصى وسيدافع عنه مهما كلف الأمر”.