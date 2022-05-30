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مرأة

دراسة دنماركية: اللبن والماء عناصر غذائية هامة لسرعة امتصاص فيتامين د

صدى البلد

أفاد علماء في كلية الطب جامعة "آرهوس" في الدنمارك أن تناول فيتامين "د" مع الماء أو اللبن يساعد الفيتامين على العمل بشكل أفضل، مقارنة بتناوله مع العصير.


وتوصل الباحثون، من خلال قياس الحد الأدنى لتركيز فيتامين "د" بمرور الوقت، أن امتصاص فيتامين" د " قد يكون أعلى مع اللبن والماء .


وفي الدراسة الحالية، اختبر الفريق 30 امرأة تتراوح أعمارهن بين 60-80 مصابات بنقص فيتامين (د) .. وهدفت الدراسة إلى قياس التغيرات الفورية في تراكيز الدم استجابة لاستهلاك أصناف غذائية مختلفة تحتوي على 200 جم من فيتامين" د 3" .. بترتيب عشوائي ، تم تقديم 500 مل من الماء والحليب والعصير والعصير بفيتامين د المرتبط ببروتين مصل اللبن المعزول بالإضافة إلى ( 500 مل ) من الماء بدون فيتامين د ( الدواء الوهمي ) للمشاركين في الدراسة .. وقد تم جمع عينات الدم على مدار ساعات ، 2 و 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 24 ساعة في كل يوم دراسة .. وجد الفريق أن بروتين مصل اللبن المعزول في عصير التفاح لم يعزز الحد الأقصى لتركيز فيتامين "د 3" ، مقارنة بالعصير.. ومع ذلك ، بالمقارنة مع العصير ، كانت تركيزات فيتامين "د 3" أعلى بكثير عند تناول الحليب والماء .. لذلك ، فإن الاستنتاج من هذه الدراسة هو أن فيتامين (د) يعمل بشكل أفضل في الماء أو الحليب منه في العصير.
 

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