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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

طبعة جديدة من رواية حول العالم في 80 يوما من دار الشروق

صدى البلد

أصدرت دار الشروق الطبعة الثانية من رواية "حول العالم في 80 يوما" لـ جول فيرن - ترجمة ليلى الراعي، والتى أصبحت  متاحة في جميع فروع مكتبات الشروق والمكتبات الكبرى. 


فيلياس فوج؛ جنتلمان إنجليزي، راهن أعضاء ناديه على أن يقوم بدورة حول الأرض في ثمانين يومًا وسرعان ما شرع في السفر برفقة خادمه الباريسي جان الذي يُدعى باسبارتو. 

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ولكي يكسب الرَّهان عليه أن يعود إلى لندن يوم السبت 21 ديسمبر 1872، الساعة الثامنة مساء و45 دقيقة!
ولأن فيلياس فوج مشتبه فيه بأنه السارق الجريء لبنك إنجلترا؛ فسوف يتمُّ تعقبه طَوال رحلاته بواسطة المفتش فيكس الذي لم يكن يستطيع مع ذلك إيقافه؛ لأن أمر القبض عليه كان يصل دائمًا متأخرًا يومًا.


البلاد التي مرَّ بها فيلياس فوج، والمغامرات العديدة، والحيل التي لجأ إليها لكي يتجاوز العقبات والنشاط البالغ لكي يكافح ضد الزمن دون أن يخرج عن بروده الإنجليزي، وشخصيتا باسبارتو والعنيد فيكس؛ تجعل من 80 يومًا حول العالم رواية رائعة، بل من أفضل روايات الأديب الفرنسي جول فيرن التي لم يخبُ نجاحها الهائل يومًا منذ أن ظهرت عام 1873.

الطبعة الثانية مكتبات الشروق دار الشروق حول العالم في 80 يوما جول فيرن ليلى الراعي

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