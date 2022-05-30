شوبير عن تشكيل الأهلي أمام الوداد: سيشهد مفاجأتين

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن ملامح تشكيل الفريق اليوم أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف أم أن تشكيل الاهلي سيشهد مفاجأتين خلال المباراة اليوم مشددا أن القائمة كاملة متاحة للمشاركة.

واضاف شوبير أنه حضر مران الفريق بالأمس ويعلم التشكيل بالتفصيل ولكنه لن يعلنه حاليا حتي لا يعلمه المنافس.

وتابع أن التشكيل سيشهد مفاجأتين خاصة وأن الجميع جاهز للمشاركة باستثناء بدر بانون ومحمد عبدالمنعم اللذين سافرا من أجل خوض تدريبات تأهيلية.

يستضيف فريق الوداد المغربي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلى والوداد المغربى

تقام مباراة الاهلى والوداد المغربى فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى ومحمد عبد المنعم بسبب الإصابة، فيما يتسلح موسيمانى بنجومه الكبار محمد الشناوى وبيرسى تاو وديانج وأفشة ومحمد شريف لحسم اللقب.



ويبحث الأهلي عن تحقيق إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما توج باللقب فى نسختي 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

حكم مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا

يدير مباراة الاهلى والوداد تحكيمياً الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم ساحة ويساعده زاخيل ثوسي سيويلا، سورو باتسوان وهيلدر مارتينيز بينما سيكون حكم الفيديو باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله وهيثم قيراط فيما سيكون إبراهيما سنجاري منسق عام للمباراة.

الوداد المغربى يبحث عن لقب افريقي جديد



سجلت الكرة المغربية في منافسة دوري أبطال إفريقيا، 6 ألقاب، فازت بها 3 أندية فقط "الجيش والرجاء والوداد" ويبحث الوداد البيضاوي عن تتويجه الثالث بعد فوزه باللقب في نسختي 1992 و2017.

ويقترب وليد الركراكي، المدير الفني لفريق الوداد، من خوض مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من الآتي:

في حراسة المرمى: أحمد التكناوتي.

في خط الدفاع: أيوب العملود - أشرف داري - أمين فرحاني - يحيى عطية الله.

في خط الوسط: يحيى جبران - جلال الداودي - أيمن الحسوني.

في خط الهجوم: بديع أوك - زهير المترجي - جي مبينزا.