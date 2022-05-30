طائرة نيبال.. العثور على 14 جثة من ركابها البالغ عددهم 22.. فيديو

عرضت فضائية “الحدث” مقطع فيديو يظهر فيه، طائرة نيبال.. العثور على 14 جثة من ركابها البالغ عددهم 22 راكباً.

وفي سياق متصل، قال نارايان سيلوال المتحدث باسم الجيش النيبالي اليوم الإثنين، إن فرق البحث تمكنت من العثور على حطام طائرة ركاب مفقودة، دون تقديم تفاصيل حول مصير 22 شخصا كانوا على متنها.



ونقلت قناة ( فرانس 24 ) الإخبارية عن المتحدث قوله إن فريق البحث حدد موقع حطام الطائرة وقام بإرسال صور، وتتجه فرق إضافية إلى الموقع حتى نتمكن من الحصول على تفاصيل.



كانت الطائرة التابعة لشركة (تارا إيرلاينز) في رحلة مدتها 15 دقيقة من منتجع "بوخارا" السياحي إلى بلدة "جومسوم" الجبلية عندما فقدت الاتصال ببرج المطار بعد وقت قصير من إقلاعها وعلى متنها 22 شخصا من بينهم 4 هنود وألمانيان.