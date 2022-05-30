وادى دجلة يحتفل بـ20 عاما على تأسيسه بإضاءة برج القاهرة بشعار النادي

في إطار احتفال النادي بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسه، أنارت إدارة نادي وادى دجلة، برج القاهرة، تكليلًا لمسيرته في تطوير الرياضة المصرية.

وحققت أندية وادى دجلة، على مدار عقدين من الزمن على تأسيسها (2002-2022)، إنجازات عديدة على كافة المستويات، بدايةً من إنشاء 9 أندية بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والوجهين البحري والقبلي، وذلك لزيادة قاعدة ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب من مختلف المحافظات وتطوير مستواها لتحقيق رؤيتها في أعداد أبطال رياضيين على أعلى مستوى، لتصبح وادى دجلة العلامة التجارية المصرية الوحيدة التي تمتلك أكبر عدد من الأندية، وكذلك أسرع معدل انتشار للأندية في مصر.

ونجحت أكاديميات وادى دجلة في تخريج مئات المواهب بمختلف الرياضات أبرزهم كريم درويش، علي فرج، رنيم الوليلي، نوران جوهر، حبيبة مرزوق، محمد صفوت ومن لاعبي كره القدم ساره عصام وهي أول لاعبة كرة قدم مصرية تلعب رسميًا مع نادٍ في الخارج، عمر مرموش، كريم حافظ، زيزو، محمد شريف، محمد محمود ولعب لأندية وادى دجلة حوالي 300 ألف رياضي على مدار تاريخها منهم أكثر من 40 ألف رياضي في الوقت الحالي.

حصد أبطال أندية وادى دجلة، العديد من البطولات المحلية والقارية والعالمية، وأضافوا آلاف الميداليات والكؤوس والدروع لدولاب بطولات النادي بمختلف الألعاب الرياضية، لعل أبرزها خلال آخر عامين تحقيق الدوري الممتاز في ألعاب التنس والباتيناج الفني والسرعة وكرة الطائرة للناشئات، كما حصل فريق سباحة الزعانف على كأس المركز الثاني ببطولة كأس العالم للأندية، وحصل فريق كرة القدم للسيدات على لقب الدوري للمرة الـ 13 في تاريخه.

وعلى المستوى الفردي، حقق لاعبو "دجلة" أرقامًا قياسية، حيث حصل محمد صفوت وساندرا سمير على المركز الأول بالبطولة الأفريقية للتنس (رجال وسيدات)، وتصدر لاعبة وادى دجلة رنيم الوليلي أول لاعبة مصرية التصنيف العالمي للإسكواش، وخلفتها نوران جوهر لاعبة النادي، وتصدر اللاعب علي فرج التصنيف العالمي للرجال لشهر يونيو بعد فوزه ببطولة العالم للمرة الثالثة في تاريخه، وتوج باسم أمين ببطولة أساتذة الشطرنج، وأمدت أندية وادى دجلة المنتخبات القومية بالعديد من المواهب للمنافسة بالبطولات القارية والدولية، وكذلك الأولمبياد أبرزهم محمد صفوت وحبيبة مرزوق، اللذان شاركا في أولمبياد طوكيو 2020.

قال طارق راشد رئيس مجلس إدارة أندية وادى دجلة، إن أندية وادى دجلة نجحت على مدار الـ20 عامًا الماضية في تطوير الرياضة المصرية، حيث أنه أول نادي في مصر يستحدث أكاديميات رياضية دولية من خلال تضافر جهوده مع نادي أرسنال الإنجليزي، كما أنه أول نادٍ في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتعاون مع هيئة التنس البريطانية الشهيرة (I2C) لتطوير برنامج تنس U10.، وكذلك أول نادٍ يتعاون مع معهد يوهان كرايف لتطوير المدربين والموظفين، كما نجح النادي في الاستعانة بأفضل النظم التكنولوجية لتطوير الرياضة منها إطلاق برنامج تقييم اللاعبين عبر الإنترنت (Champlus) بالإضافة إلى إطلاق برنامج نظام الحجز الرياضي، الذي يمكّن الأعضاء من حجز رياضاتهم عبر الإنترنت، ويسعى النادي إلى مواصلة مشواره في تطوير الرياضة المصرية واكتشاف مواهب جدد تسهم في تحقيق بطولات عالمية ورفع علم مصر عاليًا.