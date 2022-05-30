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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الملا يعرض جهود قطاع البترول لمواجهة التحديات العالمية

اجتماع لجنة الطاقة
اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب بحضور وزير البترول

عرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنشطة قطاع البترول والتحديات والظروف الراهنة واستعداد قطاع البترول لهذه الظروف وتخطى الصعاب.

و اوضح  الملا خلال كلمته بإجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: تم العمل على ثلاثة محاور رئيسية لتأمين الطاقة، لافتا إلى إن المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل شهد تحول كبير حيث تم توصيل الغاز ل13.5 مليون وحدة بتكلفة 20 مليار جنيه سنويا، مما يضمن توفير تقريبا 20 مليار جنيه سنويا.

و شدد الملا على أهمية تزويد محطات السيارات بالغاز الطبيعي، حيث  تم تشغيل 750 محطة غاز طبيعى، وجارى تشغيل 250 محطة خلال الشهرين المقبلين لتوفير الغاز الطبيعي للسيارات بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن الازمة العالمية اثرت على  الطعام والحبوب والزيت الخام أول ما شهد تغير جراء الأحداث الجارية، ومن ثم كان هناك تأثير سليم جراء ارتفاع أسعار النفط الهام  مما يؤثر بالسالب.

وزير البترول والثروة المعدنية قطاع البترول المهندس طارق الملا الجلسة العامة لمجلس الشيوخ محطات السيارات

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