محافظ بورسعيد يتقدم صفوف المشيعين لجنازة الدكتور حسني غندر

تقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، صفوف المشيعين لجنازة الدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد المصري والعربي للشركات، ابن محافظة بورسعيد، والذي وافته المنية أمس، بحضور والمهندس حسن صقر وزير الرياضة الأسبق، والدكتور عماد البناني رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع ، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ووسط حضور عدد كبير من الرياضيين وأبناء المحافظة.

محافظ بورسعيد يتقدم صفوف المشيعين لجنازة رئيس الاتحاد المصري والعربي للشركات

وأكد محافظ بورسعيد أن الدكتور حسني غندر علم من أعلام الرياضة المصرية و صاحب أيادي بيضاء على محافظة بورسعيد ، مشيرا أننا فقدنا رجلا مخلصا محبا لوطنه وعمله، وكان رمزا للصدق والنزاهة والتعاون والمحبة، و أحد الرجال الذين ساهموا في إثراء الحياة الرياضية بمصر و محافظة بورسعيد خاصة، وكان دائم التعاون مع المحافظة في شتى المجالات، ولم يدخر جهدا في تقديم الدعم المتواصل لمحافظة بورسعيد في المجال الرياضي.

محافظ بورسعيد يتقدم صفوف المشيعين لجنازة رئيس الاتحاد المصري والعربي للشركات

ودعا محافظ بورسعيد للدكتور حسني غندر أن يتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وكان محافظ بورسعيد قد نعى أمس ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور حسني غندر رئيس اتحاد الشركات ، مؤكدا أنه كان نموذجا ورمزا مشرفا لمحافظة بورسعيد.