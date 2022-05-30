منتخب اليد للناشئين يواصل استعداداته لبطولة إفريقيا

يواصل منتخب مصر لكرة اليد ناشئين مواليد 2004 استعداداته لخوض منافسات بطولة إفريقيا للناشئين والتي تستضيفها رواندا خلال شهر أغسطس من العام الجاري.

ويقيم المنتخب الوطني في معسكر داخل المركز الأوليمبي بالمعادي تحت قيادة مجدي أبو المجد، حيث يتدرب الفريق على فترتين يوميًا حسب البرنامج الموضوع لإعداد الفريق.

والجدير بالذكر أن المنتخب الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 حصل على المركز الثانى والميدالية الفضية ببطولة البحر المتوسط للناشئين لكرة اليد، والتى اقيمت فى تركيا فى الفترة من 20 حتى 27 فبراير العام الجاري.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 كل من مجدى أبو المجد مدير فنى ومحمد عبد السلام ريشة مدرب عام ومحى صلاح مدرب حراس مرمى ومحمد عبد المنعم مدير ادارى وعمرو عصام اخصائى علاج طبيعى.