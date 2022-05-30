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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين حملة الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بالقومي للمرأة في الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

 شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انطلاق فاعليات برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة والذي  ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف في في إطار عمل المجلس على محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي للأسر المصرية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة بمحافظة الغربية.

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 بدأ اللقاء بكلمة الدكتورة صفاء مرعي والتي قدمت الشكر والتقدير لمحافظ الغربية والذي لا يتوانى في تقديم كل الدعم للمجلس ولأنشطته في الغربية، حيث شهد قطاع تنمية الأسرة تفوقا ملحوظا في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "بزفتى وحقق المجلس نسبة أعلى من المستهدف تحقيقه، وعن حملة الإرشاد النفسي والتنشئة المتوازنة فقد نفذ المركز عدد ٦ ندوات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى جانب عدد ١٢ ندوة بمراكز الشباب والرياضة المتنوعة بالمحافظة .

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وخلال كلمته أكد تامر سعيد ممثل المجلس أن الهدف من البرنامج هو تنمية الأسرة المصرية وإرشاد المقبلين على الزواج ، حيث تستهدف الحملة فئات ثلاث هم طلبة الجامعة ، العاملين بالمديريات والمواطنين الموجدين بالقرى والأخص قرى "حياة كريمة". 

وأضاف فضيلة الشيخ عبد الحميد متولي عضو المركز الأزهر العالمي للفتوة الإلكترونية أن التنمية الأسرية من أهم القضايا التى يوليها الأزهر الشريف عناية خاصة، حيث قام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بتأسيس وإنشاء وحدة "لم الشمل" للأسر والتى تعمل في اتجاهين أساسيين أولهما إتجاه توعوي بأهمية لم الشمل وآخر ميداني من خلال تنفيذ برامج التنمية الأسرية ، حيث تلقت الوحدة ٧٥ألف قضية نزاعات أسرية، تم حل ٦٥ ألف حالة نزاع منهم ، مؤكداً سعى الأزهر الشريف لتكوين أسرة مستقرة في جميع أنحاء الجمهورية .


ووجه محافظ الغربية التحية والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وللدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، مشيراً إلى دور المجلس في المشاركة الفعالة لتنفيذ أهداف الدولة المصرية ،موجهاً كافة المديريات والأجهزة المعنية بمزيد من التعاون مع فرع المجلس بالغربية، وذلك من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة من الخطط الموضوعة

وأوضح محافظ الغربية أن معركة الدولة الأساسية الآن هي معركة الوعي ونشر الوعي بين جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب ، مشيراً إلى اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمرأة والذي  لم يأتي من فراغ ولكن من إدراك واعاً وكامل بأهمية الأم المصرية كمحور وعامل هام في التنمية التي تسعى الدولة لتنفيذها.

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وأضاف رحمي أن قضية "لم الشمل" تعد أحد القضايا المحورية التي تهم المجتمع المصري ، مشيداً بحملات المجلس القومي للمرأة وخاصة طرق الأبواب والذهاب للأب والأم وأفراد الأسرة كل في مكانه للتواصل معه ومحاولة تقديم الدعم والمساندة، وأختتم المحافظ كلمته بالإشادة بالحملة وأهميتها مؤكدا على تقديم المحافظة لكل أوجه الدعم لها في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منها .

وفي حوار مفتوح استمع المحافظ إلى طلبات عضوات المجلس لمزيد من التعاون مع مديريات الخدمات، حيث وجه المحافظ التربية والتعليم  بتدريب المعلمات وتوعيتهم لنقلها إلى الطلاب، كما وجه مديرية الزراعة بمزيد من مشاركة وحضور الرائدات الريفيات لفاعليات المجلس بالإضافة إلى مشاركة الفاعلة الجمعيات وإتاحة تنفيذ الفعاليات داخل مراكز  الشباب.

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الغربية محافظة الغربية حياة كريمة الوحدة المجلس القومى للمرأة مستشفيات الازهر الشريف الشباب والرياضة المبادرة الرئاسية

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