العوضي: العفو عن أي مسجون يعني إسقاط العقوبة وعدم إدراجها كسابقة.. فيديو

قال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، استمرار قوائم العفو ضمن المبادرة التي قامت بها الحكومة المصرية بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي. ، مشدداً على أنه يتحدى الجميع إن تم فرض أي شروط أو مساومة .

وأضاف العوضي خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج" مصر جديدة "، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الاثنين ، أن كل مَن لم تتلوث يده بدمـ،ـاء المصريين قد يندرج تحت قائمة العفو الرئاسي.

وتابع طارق العوضي "عضو لجنة العفو الرئاسي" أن قرار العفو عن أي مسجـ،ـون يعني إسقاط العقوبة وعدم إدراجها كـسابقة".