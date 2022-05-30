مهيب عبد الهادي: الخطيب يعنف موتسيبي وانفانتينو انتو مش fair

نشر مهيب عبد الهادي مقدم البرامج والمحلل الرياضي تغريدة جديدة عبر صفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال مهيب عبد الهادي في التغريدة: "الخطيب يعنف موتسيبي وانفانتينو انتو مش fair"

الخطيب يعنف موتسيبي وانفانتينو انتو مش fair — مهيب عبدالهادي (@moheebabdelhady) May 30, 2022

وتوج نادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول فى الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

وأضاف زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.