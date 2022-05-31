نشرة أخبار العالم.. انقسامات أوروبية تعطل حظر النفط الروسي.. بايدن يرفض تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.. والصحة العالمية ترفع درجة تهديد جدري القرود

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير الآتي:

أوروبا تفشل في الاتفاق على حظر النفط الروسي.. وزيلينسكي يهاجم الغرب

رغم جهود مكثفة استمرت حتى اللحظة الأخيرة قبل قمة انعقدت في بروكسل الاثنين، أخفقت دول الاتحاد الأوروبي مجدداً في الاتفاق على حظر استيراد النفط الروسي، في وقت دعا الرئيس الأوكراني إلى إنهاء الخلافات، وفرض عقوبات على روسيا.

مستشار ألمانيا يتوقع توصل الاتحاد الأوروبي إلى توافق بشأن حظر النفط الروسي

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى توافق بشأن حظر النفط الروسي، لكنه لم يعطِ إطارًا زمنيًا لحدوث ذلك.

بايدن: لن نرسل إلى أوكرانيا أنظمة صواريخ قادرة على ضرب روسيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لن ترسل إلي أوكرانيا أنظمة صواريخ يمكنها الوصول إلى روسيا.

روسيا تصف قرار بايدن بـ العقلاني..وتهدد بقصف مراكز اتخاذ القرار خارج كييف

قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم إمداد أوكرانيا بأنظمة صواريخ تصل إلى الأراضي الروسية، قرار عقلاني.

بوتين: روسيا مستعدة لتصدير القمح والحبوب من الموانئ الأوكرانية بالتنسيق مع تركيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا مستعدة لتسهيل تصدير القمح والحبوب دون عوائق من الموانئ الأوكرانية بالتنسيق مع تركيا.

رسميا.. روسيا تقطع إمدادات الغاز عن هولندا بعد رفضها الدفع بالروبل

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، تعليق إمدادات الغاز إلى هولندا، مؤكدة أنها لم تتلق من شركة "غازوتيرا" الهولندية أي مدفوعات بالروبل مقابل إمدادات الغاز لشهر أبريل.

هولندا ترفض دفع ثمن الغاز الروسي بـ الروبل

أعلنت شركة الطاقة الهولندية “جازتيرا”، اليوم الإثنين، رفضها دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، ونتيجة ذلك أبلغتها شركة “جازبروم” الروسية بقطع الإمدادات اعتبارًا من 31 مايو.

بعد انتشاره في 23 دولة.. الصحة العالمية ترفع درجة تهديد جدري القرود

رفعت منظمة الصحة العالمية التهديد العالمي لمرض جدري القرود إلى درجة "معتدل"، مع استمار التحذيرات من أن يتحول هذا المرض إلى وباء يلقي بظلاله على العالم بعد كورونا.

الصحة العالمية تكشف إمكانية تحول جدري القرود إلى جائحة

قالت منظمة الصحة العالمية إنها لا تعتقد أن انتشار مرض جدري القرود خارج أفريقيا سيؤدي إلى جائحة، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المصابون الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكنهم نقل المرض.

إيران تنشر لأول مرة لقطات مصورة لعملية احتجاز سفينتين يونانيتين في الخليج

نشر التلفزيون الإيراني الحكومي، مساء الإثنين، مشاهد من استحواذ الحرس الثوري على سفينتين يونانيتين في الخليج العربي قبل ثلاثة أيام.

سيادتنا غير قابلة للمساومة.. الرئيس التونسي يأمر بطرد بعثة لجنة البندقية

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الخارجية عثمان الجرندي بوقف عضوية البلاد في "لجنة البندقية"، معلندا طرد مبعوثيها، بعد تقرير ينتقد الاستفتاء على دستور جديد.