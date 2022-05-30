روسيا تصف قرار بايدن بـ العقلاني..وتهدد بقصف مراكز اتخاذ القرار خارج كييف

قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم إمداد أوكرانيا بأنظمة صواريخ تصل إلى الأراضي الروسية، قرار عقلاني.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، قال ميدفيديف: "بايدن أعلن أن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية قادرة على ضرب روسيا.. قرار عقلاني".

وأضاف: "في حال الهجوم على مدننا، ستنفذ القوات المسلحة الروسية تهديدها وتضرب مراكز القرار التي تقف وراء هذه القرارات الإجرامية".

وأشار إلى أن بعض هذه المراكز لا توجد في كييف على الإطلاق.

وتابع: "ماذا بعد ذلك، لا داعي للشرح".