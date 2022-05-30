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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تسهل تصدير القمح والحبوب من الموانئ الأوكرانية بالتنسيق مع تركيا

بوتين وأردوغان
بوتين وأردوغان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا مستعدة لتسهيل تصدير القمح والحبوب دون عوائق من الموانئ الأوكرانية بالتنسيق مع تركيا.

وحسب “رويترز” قال الكرملين عن مكالمة بوتين مع أردوغان: “أثناء مناقشة الوضع في أوكرانيا، تم التركيز على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود وبحر آزوف والقضاء على تهديد الألغام في مياههم. وأشار فلاديمير بوتين إلى استعداد الجانب الروسي لتسهيل العبور البحري للبضائع دون عوائق بالتنسيق مع الشركاء الأتراك. وهذا ينطبق أيضًا على تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية”.

وأضاف بوتين، أنه “إذا تم رفع العقوبات، فيمكن لروسيا تصدير كميات كبيرة من الأسمدة والمنتجات الزراعية”.

وتمتلئ الصوامع والموانئ في جميع أنحاء أوكرانيا بأكثر من 20 مليون طن من الحبوب والذرة التي ليس لها مكان تذهب إليه، حيث تحاصر روسيا ساحل البحر الأسود وطرق الخروج من الحبوب الأوكرانية.

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واعتادت أوكرانيا على تصدير معظم سلعها عبر الموانئ البحرية، ولكن منذ أن غزت روسيا البلاد، اضطرت للتصدير بالقطار أو عبر موانئ نهر الدانوب.

ونتيجة لذلك، قفزت أسعار القمح العالمية بنسبة 20٪ في مارس، بسبب التأثير المباشر للحرب على إنتاج القمح، حيث يواجه العالم حالة متفاقمة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، في وقت كان فيه 42 مليون شخص بالفعل علي بعد خطوة واحدة من المجاعة.

تركيا روسيا أوكرانيا بوتين أردوغان القمح البحر الأسود

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