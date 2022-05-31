الإيفاد: التغير المناخي يتسبب فى انعدام التوازن الغذائي| تفاصيل

قالت دينا صالح المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية " إيفاد"، إن منظمة الإيفاد تقدم الدعم فى القطاع الزراعي من خلال التطبيقات علي الهواتف الذكية ضمن المشروعات الكثيرة.

وتابعت المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية " إيفاد"، خلال الملتقي الذي نظمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالتعاون مع الحكومة المصرية بالاشتراك مع مجموعة مختارة من وكالات الأمم المتحدة والشركاء في القطاع الخاص تحت عنوان "ملتقى التكنولوجيا الزراعية"، والذي يختتم أعماله غدا إن الصندوق أطلق محطات للمنشأت الزراعية وترعي هذه المبادرة المزارعين لرفع كفاءة أعمالهم لافتة إلى أن تم الوصول إلى 2 مليون مزارع للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والوصول إلى المعلومات للتعامل مع الجائحة فيروس كورونا.

وأوضحت صالح إن التغير المناخي يؤدى إلى انعدام التوازن الغذائي والزراعي ولاسيما فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فيما قال بيرنارد هيني ممثل صندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية " إيفاد"، إن الزراعة قطاع يحظي بأهمية كبيرة فى أفريقيا حيث أنه من المتوقع زيادة انتاج الغذاء بالقارة السمراء بنسبة 14% .

وتابع هيني أن التحول الرقمي يؤثر فى الزراعة أيضاً حيث الصندوق يوفر تقنيات للزراعة الدقيقة ففى أفريقيا ساعدت التقنيات المزاعىين من خلال تحسين انتاجيتهم باستخدام التكنولوجيا.

وأوضح أن الصندوق يقدم حلول لصغار المزارعين فضلا عن العديد من الجهود التى من دورها تحويل قطاع الزراعة فى أفريقيا.

أما الدكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام والمدير الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، إنه سيتم إطلاق مركز إقليمي ليعمل فى إطار الهياكل والأولويات القائمة ويركز على الاستفادة من المنظومة الأميمية وسيكون مقر المركز فى روما ويتضمن الوكالات التى تضم برنامج الغذاء العالمي والايفاد والفاو.

وأوضح الواعر أن هذا المركز يتضمن أولويات من بينها التصدي لتحدي يتمثل فى الأمن الغذائي والأنظمة الصحية والتى ترتكز على التعليم وخفض الوزن والمدن الخضراء وترتبط بشكل كبير بالتحول الغذائي إلى الممارسات المستدامة وسبل العيش المتنوعة والمستدامة والتسويق.

واثني الواعر على دور مصر ومشاركتها فى قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي لمصر لافتا إلى أن القمة حظت باعلي مستوي من الاهتمام المصري.

ووفقا لصندوق الأمم المتحدة للنظم الزراعية فإن ملتقي التكنولوجيا الزراعية يعد منصة للجهات الفاعلة الرئيسية في الزراعة والنُظم الغذائية لمناقشة سُبل تقوية النُظم الإيكولوجية الرقمية الوطنية والإقليمية من أجل تعزيز الزراعة الشاملة والمستدامة والتحول الريفي. وسيُركز المؤتمر على الاستراتيجيات والأولويات التي تعود بفائدة مباشرة على صغار المنتجين، ولا سيما المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.