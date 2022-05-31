ليس بن شرقي.. شوبير: الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية| شاهد

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن النادي الأهلي حسم أولى صفقاته الصيفية سيتم الإعلان عنها في الوقت القريب.

وكتب شوبير عبر فيسبوك " الأهلي حسم أولى صفقاته الصيفية، وسيتم الإعلان عنها في الوقت القريب (ليس أشرف بن شرقي.. وليس مهاجما).

و أعرب كلا من الإعلامي أحمد شوبير، وإبراهيم فايق، عن حزنهما بعد هزيمة الأهلي للبطولة الإفريقية أمام الوداد المغربي، بهدفين نظيفين.

وكتب أحمد شوبير عبر تويتر: “الحمد لله علي كل شيء”.

بينما أعرب إبراهيم فايق عن تقديره للنادي الأهلي، وعلق: “هاردلك يا أهلي.. دائما كبير ودائما عظيم”.

و توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.