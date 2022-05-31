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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تغيير في الجهاز الفني.. شوبير: اجتماع عاجل وحاسم لمجلس إدارة الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامى أحمد شوبير ، عن وجود اجتماع عاجل وحاسم لمجلس إدارة النادي الأهلي بعد خسارة دورى أبطال أفريقيا . 

 

وكتب احمد شوبير عبر فيسبوك “ اجتماع عاجل وحاسم لمجلس إدارة النادي الأهلي بعد خسارة اللقب وكل الأمور مطروحة، وأشم رائحة تغيير في الجهاز الفني للفريق ”.

 

و توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد،  في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول  فى الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

وأضاف  زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

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