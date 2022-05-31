هل ينفي انتقاله للأهلي.. بن شرقي يحتفل بفوز الوداد المغربي بأبطال أفريقيا

هنأ بن شرقى ، لاعب نادى الزمالك ، فريق الوداد المغربى بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر بن شرقى فيديو لـ احتفال الفريق باللقب ، وذلك عبر حسابه بموقع انستجرام ، من خلال خاصية استورى ، وكتب تهانينا .

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

وأضاف زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.