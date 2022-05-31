عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

31 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك وما هي نصيحة الأبراج لك؟

الابراج
الابراج

غالبًا ما يُعرف مواليد برج الجوزاء بأنهم الأفراد البارعون، وهناك المزيد من السمات التي تتمتع بها الجوزاء، وهي رائعة ولا يمكن إنكارها لأن هؤلاء الأشخاص أذكياء بالتأكيد، لذلك قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد اليوم 31 مايو، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 31 مايو فإن ذلك يعني أن لديك حس عملي ولديك استعداد للاجتهاد.. أنت أيضا متعدد المواهب وتهتم بأمور كثيرة ولديك تفهم انساني.

نصيحة:

يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في كثير من الأحيان. قد تكون بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.

برج الجوزاء مواليد اليوم نصائح الأبراج علم الأرقام صحة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف بسبب الأهلي والوداد

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأثنين 7-3- 2022 على الصعيد الهمنى والعاطفي

4 أبراج تفضل زواج الصالونات.. تعرف عليها

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 6_3_2022 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

الأسد يلفت الانتباه والحوت رومانسي وخيالي.. أخطاء في العلاقات حسب برجك

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الكندي يعلن قانون جديد لحظر امتلاك أسلحة شخصية

دعاء الحاجة الشديدة .. 7 صيغ مستجابة رددها في الحال

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

رمضان السيد: أداء الأهلي مع موسيماني خلال الفترة الأخيرة غير مقنع.. فيديو

شملت توسيع الهدنة في اليمن.. بلينكن يكشف تفاصيل مباحثاته مع نظيره السعودي

حزمة جديدة من طرازات تويوتا GR86 بتجهيزات مميزة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عريس يضع ثعبانًا ضخما حول رقبة عروسه في حفل زفاف بالهند.. شاهد

الصحة العالمية: التفشي المفاجئ لمرض جدري القرود مصدره غير معروف

صدمة للأطباء.. اكتشاف جنين داخل بطن رضيع عمره 40 يوما في الهند

وزيرة الثقافة تُسلم جوائز الدورة 24 للمهرجان القومي للسينما

فيديو

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

الأهلي يغادر فندق الإقامة إلى ملعب مباراة الوداد .. صور وفيديو

اكتفاء في المنتجات البترولية والسلع الأساسية .. مدبولي يكشف خطة الدولة خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ