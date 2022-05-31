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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا خلال الأيام الماضية.

 

ووصل متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك بين 18300 جنيه 18500 جنيه بعد أن وصل في وقت سابق بنهاية  21 ألف جنيه ، بينما سجل سعر الطن 15300  يوم 14 مارس الماضي.

 

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022:


سعر طن حديد عز 18170 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد السويس 18070 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 18070 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المراكبي 18050 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 18000 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

 

أسمنت المسلح 1150 جنيها للطن بانخفاض 30 جنيها عن الأسبوع الماضي

أسمنت النصر 1140 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1140 جنيها للطن

اسمنت وادى النيل  1150 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1160 جنيها للطن

أسمنت أسوان 1130 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1145 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1220 جنيها للطن

اسمنت السويدى  1170 جنيها للطن

اسمنت العسكري بني سويف 1140 جنيهات للطن بانخفاض 30 جنيها عن الأسبوع الماضي

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق. 

أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت شركات الحديد والصلب اسعار الحديد اليوم أسمنت المسلح

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