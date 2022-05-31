خالد الغندور: بكل مشاعر طيبة هارد لك لجمهور الأهلي.. صورة

وجه الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادى الزمالك السابق، رسالة إلى جماهير النادى الأهلي بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى .

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك “ بكل مشاعر طيبة هارد لك لجمهور الاهلي و اصحابي و اصدقائي الاهلاوية علي خسارة النهائي و مبروك للوداد و جمهوره و بطولة و انتهت و اتمناها زملكاوية الموسم القادم ”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

وأضاف زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.