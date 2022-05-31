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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يدعم الخطيب: رجل مواقف ولا يخشي في الحق لومة لائم

صدى البلد

نشر فرج عامر، رئيس نادي سموحة سابقاً، تدوينة ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يدعم فيها الكابتن محمود الخطيب ، رئيس النادى الاهلى ، بعد هزيمة الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب فرج عامر “ الخطيب هو الخطيب اسطورة رياضية ورجل المواقف ولا يخشي في الحق لومة لائم ”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد،  في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

وأضاف  زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

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