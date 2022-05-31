فرج عامر: الأهلي خط أحمر فإذا خسرنا على الجميع أن يكتفي بهاردلك

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة سابقاً، رسالة قوية ، لكل من هاجم الفريق بعد خسارة نهائى دورى ابطال افريقيا .

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك " آلا الاهلي ، الاهلي خط احمر ، الاهلي هو المؤسسة الرياضية المصرية الإفريقية النموذجية الوحيدة القادرة علي صناعة الارقام القياسية و رؤساءها علي مر العصور صنعوا التاريخ وصنعوا تظام وتحلوا بافضل الصفات

وتابع " فأذا خسرنا علي الجميع ان يكتفي بهارد لك و إللي جاي افضل ، ولكن لا تاخذنا الامواج المصطنعة المتربصة بالاهلي إلي اكثر من ذلك ، كم فرحنا وكم اسعدنا وكم شرفنا وهذة الهزيمة لا تحبطنا ولكن علينا ان نعلم ان فائدتها تزيد من طعم الفرح للبطولات القادمة ، وتجعل الاهلي يصحح المسار بلا هدم ..

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

وأضاف زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.