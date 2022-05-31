الإمارات..فندق في دبي يعتمد العملات الافتراضية

بات فندق «ذا مانور باي جيه إيه» في دبي أول فندق في المنطقة يتيح لنزلائه سداد مقابل حجوزاتهم باستخدام العملات الرقمية، بالإضافة إلى السداد بالعملات التقليدية أيضاً.

وبحسب وكالة «بلومبيرغ» ، أطلق الفندق الخدمة الجديدة بالتعاون مع منصة «باينينس»، أكبر منصة على مستوى العالم لتداول الأصول الرقمية موضحةً أن الفندق بموجب هذه الخدمة يقبل العملات «بي إن بي»، «بتكوين»، «إيثريوم»، وغيرها من العملات الرقمية، من خلال عملية سريعة وآمنة.

وأضافت «بلومبيرغ» أن إطلاق الخدمة الجديدة جاء وفقاً لاتفاقية تعاون مُبرمة بين محمد القاسم، الشريك المدير في فندق «ذا مانور باي جيه إيه» وعضو المجلس الاستشاري العالمي لمنظمة «اتش إف تي بي»، وريتشارد تينغ، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى «باينينس انترناشيونال» تتضمن أن يتيح الفندق لنزلائه من بلدان مختلفة خيار سداد الحجوزات باستخدام عملات مُشفّرة، وذلك عبر الموقع الشبكي الخاص بالمجموعة التي تتولى إدارة الفندق. وتُعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة على مستوى المُنشآت الفندقية، وتتميز بكونها تُراعي تطبيق تدابير صارمة فيما يتعلق بالأمان وحماية حقوق المستهلكين ومالكي الشركات، على السواء.