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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لحيازته مواد مخدرة..عقوبات مشددة تواجه ثلاثيني بمحطة قطار سوهاج

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحطة سكة حديد سوهاج، من ضبط شاب ثلاثيني،حاصل على دبلوم تجارة- ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل)، وبحوزته 3 قطع الحشيش المخدر تزن حوالي 15 جراما، أثناء محاولته استقلال أحد القطارات، بمحطة سكة حديد سوهاج.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

عقوبة تعاطي المخدرات

 نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

سوهاج سكة حديد حشيش جزيرة شندويل المواد المخدرة قانون العقوبات

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