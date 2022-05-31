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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 13 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية منذ مطلع العام

صدى البلد

أعلنت منظمة "اليونيسف"، مقتل 13 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية منذ شهر يناير 2022.

وأشارت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر، إلى أن "طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 14 عاما، قتل في بيت لحم، وهو ثالث طفل فلسطيني يقتل خلال هذا الأسبوع"، مضيفة: "كما قتل 13 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية هذا العام – أي حوالي ضعف العدد مقارنة بالعام الماضي".

وأكدت أن "الطفل هو طفل، يجب حماية حقوقه من قبل كافة الأطراف".

كما دعت إلى عدم استهداف الأطفال، قائلة: "لا ينبغي مطلقا تعريض الأطفال للأذى أو العنف".

وقد أعلنت اليونيسف، أن وفدا من "مبادرة إيكو الشرق الأوسط"، وهي الذراع الإنساني للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد زار الأسبوع الماضي المدارس التي تم إصلاحها مؤخرا في غزة.

وأضافت: "بفضل دعم الاتحاد الأوروبي، تواصل منظمة اليونيسف في فلسطين مساعدة الأطفال الفلسطينيين لتلبية احتياجاتهم الأساسية والتعليمية لتحقيق إمكاناتهم".

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