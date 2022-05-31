وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

عندما تضيق سبل الحياة بشخص ما، وتتكالب عليه الضغوط النفسية، يتحول الى انسان مشوه نفسيا تتضاءل أمام عينيه كافة القيم والمعاني السامية للحياة.

يبدو أن هذا ما حدث مع سيدة الدقهلية، بعد أن سقطت معها معاني الأمومة وتجردت عنوة نتيجة قهر الظروف المعيشية من قيمة الأمومة وذبحت أبنائها الثلاثة، تاركة لزوجها رسالة تدمي القلوب كتبتها بدمها، معتقدة أنها تضع الكلمة الأخيرة لصفحة معاناتها ومعاناة أطفالها، ثم القت نفسها تحت جرار زراعي.

سيدة تحاول الانتحار بعد ذبح أبنائها

شهدت قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، جريمتين مرتبطتين ببعضهما البعض، الأولى القاء مدرسة بنفسها تحت عجلات جرار زراعي، محاولة انهاء حياتها، بينما تم العثور على اطفالها الثلاثة مذبوحين بإحدى غرف المنزل، الذي يبعد عن مكان محاولة انتحارها بـ2 كيلومتر.

وأثارت الجريمتين الغامضتين حيرة الأهالي، خاصة أن السيدة معروف عنها حسن الخلق وعلاقتها بالجميع ممتازة، خاصة أنها سيدة متزنة، مما وضع سيلا من التكهنات حول إقدامها على الانتحار، في ظل غياب زوجها بالخليج.

تفاصيل الواقعة

عثر عدد من أهالى قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، أمس، على جثامين 3 أطفال مذبوحين داخل منزلهم بالقرية، بينما حاولت أمهم إنهاء حياتها بإلقاء نفسها تحت عجلات جرار زراعي على الطريق المؤدى للقرية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ بقيام سيدة في العقد الثالث من العمر بإلقاء نفسها أمام جرار زراعي على كوبرى المدارس المؤدى لقرية ميت تمامة دائرة المركز، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة، تم نقلها لمستشفى منية النصر، ولسوء حالتها تم تحويلها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.

تحريات المباحث

تبين من التحريات الأولية، أن السيدة تدعى «حنان. م.أـ 30 سنة» خريجة كلية تربية قسم لغة عربية، متزوجة من «محمد.أ.م، 33 سنة» مدرس ويعمل بالسعودية، مقيمان بمنطقة المكبس بقرية ميت تمامة.

وأكد الأطباء أنها مصابة بجرح قطعى بالرقبة 10 سم، ولا يمكن استجوابها، وأثناء فحص بلاغ الانتحار ورد بلاغ لمركز شرطة منية النصر، بالعثور على جثث 3 أطفال مذبوحين داخل شقتهما، بانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين أن الأطفال هم «أحمد 10 سنوات، وأنس 5 سنوات، وسمية 3 شهور».

وبالفحص والمعاينة تبين أن جثث الأطفال الثلاثة بها جروح ذبحية بالرقبة من الأذن للأذن، وأن الجثث موجودة على الأرض بين سريرين بغرفة النوم، ما كان سببا في الغموض حول الواقعتين.

وتم نقل جثامين الأطفال إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى، وندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثامين، وبيان أسباب الوفاة، وتكليف المباحث بإجراء التحريات وكشف غموض الحادث.

انهيار جدة الأطفال

وسط حالة من الانهيار والصدمة، أكدت جدة الأطفال من الأب، أنها طرقت على باب شقة زوجة ابنها كثيرا، لكن لم تتلق ردًا، وعندما دخلت عثرت على جثث الأطفال ولم تجد الأم.

وأضافت أن ابنها خارج البلاد، وكان في زيارة قبل رمضان، وكانت علاقته بزوجته وأبنائه طيبة، وأن الزوجة علاقتها بالجميع طيبة.

الداخلية تكشف عن ملابسات الحادثين

كشفت وزارة الداخلية، عن تفاصيل بلاغ للأجهزة الأمنية بالدقهلية، من أحد المستشفيات بدائرة مركز شرطة منية النصر، بوصول إحدى السيدات «مصابة بجروح متفرقة» نتيجة إلقائها بنفسها أمام جرار زراعى أثناء سيره بأحد الطرق الفرعية بالمنطقة محل سكنها، ولايمكن استجوابها.

وقالت الوزارة في بيانها: «بالفحص تبين أن المذكورة مقيمة بدائرة المركز، وبالانتقال لمحل إقامتها، عثر بإحدى غرف منزلها على أطفالها «سن 10 سنوات، 5 سنوات، 3 أشهر» متوفين، وبكل منهم آثارجروح وبجوارهم آلة حادة بها آثار دماء.

كما عثر على ورقة مدونة بخط اليد، موجهة إلى زوجها الذي يعمل بالخارج، تفيد باعترافها بارتكاب الواقعة، بما يدلل على اهتزازها النفسى، وجار استكمال الفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.