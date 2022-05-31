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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كورونا السعودية.. تسجيل 667 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

 كشفت إحصائيات وزارة الصحة السعودية اليوم (الثلاثاء)، انخفاضا في الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" وانخفاض الحالات الحرجة وارتفاع الوفيات، كما انخفضت أعداد المتعافين.

واظهرت  الإحصائيات، تسجيل 667 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض قدره 19 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 768079 إصابة بالفيروس.

في المقابل شهدت حالات الوفاة ارتفاعا بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9148 حالة. وبذلك تبقى حالات الوفاة في معدلاتها المنخفضة المسجلة منذ مطلع أكتوبر 2021.

وأشارت البيانات إلى انخفاض في منحنى الحالات الحرجة لأول مرة منذ 4 أيام؛ حيث غادرت 3 حالات جديدة غرفة العناية المركزة، وبذلك ينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 80 حالة.

وأوضحت البيانات أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً نسبياً عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 518 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 752316 حالة.

السعودية.. 530 إصابة جديدة بـ كورونا وحالة وفاة خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 516 إصابة جديدة بـ كورونا

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